Землетрясение произошло в Цунтинском районе

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня в Цунтинском районе Дагестана. Их магнитуда составила 3,5. Сведений о том, есть ли разрушения или пострадавшие, не поступало.

Природный катаклизм потряс сегодня Цунтинский район, подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Информация была получена в 15:40 по московскому времени, ее передал дежурный сейсмостанции РАН. По его сообщению, сейсмособытие произошло в 12:09 (мск). Землетрясение случилось на расстоянии трех километров от села Эльбок, на глубине 15 км. Магнитуда – 3,5.

Сведений о разрушениях и пострадавших не получено. Объекты, имеющие социальную значимость, действуют в штатном режиме.