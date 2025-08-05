Вестник Кавказа

Землетрясение произошло недалеко от Тбилиси

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
На западе Грузии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 3,2. Подземные толчки были зафиксированы в 37 км от Тбилиси.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Грузии. Его магнитуда составила 3,2.

Оно произошло в 10:08 по местному времени (09:08 по мск) в западной части страны, в 3 км от города Цалка и в 37 км от Тбилиси.

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Напомним, что накануне землетрясение случилось на западе Турции. Магнитуда сейсмоактивности достигла 4.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1245 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.