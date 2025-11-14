Вестник Кавказа

Землетрясение произошло на западе Турции в Балыкесире

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции зафиксировано очередное землетрясение. Его магнитуда оценивается в 4 балла. Сейсмическое явление вновь сотрясло Балыкесир.

В провинции Балыкесир на западе Турции случилось землетрясение, информирует Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Магнитуда подземных толчков составила 4 балла. Эпицентр залегал на глубине 6 км и находился в городе Сындыргы.

Данных о пострадавших в результате подземных толчков и о разрушениях нет.

Отметим, что население Сындыргы составляет около 13 тыс человек.

