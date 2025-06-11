Вестник Кавказа

Железнодорожный вокзал Адлер лидирует по пассажиропотоку на Юге России

ЖД вокзал в Адлере
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В СКЖД составили рейтинг самых загруженных железнодорожных вокзалов. А в общей сложности за январь-сентябрь с вокзалов отправились 32,6 млн пассажиров.

Больше всего пассажиров за первые девять месяцев текущего года уехали с железнодорожного вокзала Адлера, такую статистику по Югу России предоставили в СКЖД.

В общей сложности пассажиропоток в Адлере составил 5,8 млн человек.

Второе место занял вокзал Сочи, откуда отправились в путь 3,7 млн пассажиров. В топ-3 также попал Ростов-Главный с показателем 3,5 млн пассажиров.

Кроме того, в числе самых загруженных вокзалов оказались Краснодар-1, Туапсе, Кисловодск, Пятигорск и Лазаревская.

А в общей сложности за период с января по сентябрь 2025 года включительно с самых крупных вокзалов СКЖД на электричках и поездах дальнего сообщения отправились 32,6 млн человек.

