Вестник Кавказа

Застрявшие в Иране россияне могут покинуть страну через границу с Азербайджаном

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ рассказали, как россияне могут уехать из Ирана наземном путем. В ведомстве отметили, что это можно сделать через погранпереход "Астара".

Граждане России, находящиеся в настоящее время в Иране, могут покинуть страну наземным путем через границу с Азербайджаном. Об этом сказано в сообщении, распространенном 16 июня МИД РФ.

При этом в министерстве отметили, что для этого нужен разовый пропуск, получить который можно в российском посольстве в Тегеране. При этом обращение на получение пропуска необходимо заранее направлять на электронную почту диппредставительства – почту rusembiran@mid.ru

"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан"

– МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве указали на то, что из-за действующего в настоящее время в республике Южного Кавказе карантинного режима граница с Ираном перекрыта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.