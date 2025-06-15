В МИД РФ призвали Израиль и Иран начать переговоры

В министерстве иностранных дел России обеспокоены обострением между Израилем и Ираном. В ведомстве отметили, что контактируют с обеими сторонами конфликта.

Израилю и Ирану нужно начать переговорный процесс. Такое заявление сделал 16 июня замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Нужен не эскалационный путь, не спираль силовая, которая по большому счету вызывает серьезнейшую тревогу и чревата тяжелейшими последствиями, а проявление здравого смысла и возврат за переговорный стол"

– заместитель министра

Он подчеркнул, что РФ обеспокоена последними событиями в регионе и находится в контакте с Израилем и Ираном.

"Происходящее вызывает большую тревогу. МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но находится в контакте со сторонами. Мы публично призвали всех к сдержанности"

– Сергей Рябков

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве отметили, что они не могут дать Исламской Республике получить ядерное оружие.