Жара оставила без света Краснодар и другие города Кубани

Локальные отключения электроснабжения произошли сегодня в Краснодаре, Армавире и Крымске. Власти заверяют, что в целом кубанская энергосистема выдерживает нагрузку.

Необычайная жара привела сегодня к авариям на электроподстанциях в различных населенных пунктах Краснодарского края, включая краевую столицу. По данным кубанского оперштаба, без электричества остались порядка 30 улиц Краснодара, ряд микрорайонов Армавира, несколько улиц в Крымске и поселок Афипский в Северском районе.

В Краснодаре обесточен район железнодорожного вокзала, запад и север города. Уточняется, что аварии произошли не только на пяти городских электроподстанциях, но и на свыше 100 трансформаторных станциях.

"Энергетики Краснодарского края устраняют ряд аварий на сетях. Большинство из них связаны с пиковыми нагрузками из-за жары"

– оперштаб Краснодарского края

Примерно после 18:00 по московскому времени кубанский оперштаб отчитался о восстановлении энергоснабжения Краснодара.

В Армавире из-за аварии обесточен местный мясокомбинат. В Крымск власти Кубани обещают привезти резервные электроподстанции, чтобы электросети справлялись с нагрузками. Как пишет ТАСС, кубанские энергетики заверяют, что все перебои с электроснабжением – локальные, не массовые, энергосистема Кубани выдерживает общую нагрузку, вызванную жаркой погодой.

Власти Краснодарского края призвали жителей соблюдать правило пожарной безопасности, чтобы не допустить возгораний на электроподстанциях.