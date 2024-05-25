Холодный суп: рецепты в жару

В летнюю жару не нужно долго стоять у плиты и готовить что-то слишком горячее и тяжелое. Летний холодный суп - идеальное и легкое блюдо, которое утоляет голод, но вместе с тем не требует много времени и усилий. Рецепты самых интересных и вкусных холодных супов - в нашем материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гаспачо

Пожалуй, один из самых простых летних супов, это гаспачо. Холодный суп родом из Испании успел завоевать популярность среди жителей России, и готовить его очень просто. Для классического рецепта гаспачо нужны:

помидоры на ветке или любые другие, какие есть

огурец

зеленый перец

красный лук

чеснок

растительное масло (можно оливковое, можно подсолнечное)

уксус

специи: молотый тмин, соль и перец.

Процесс приготовления испанского холодного супа заключается в том, чтобы перемолоть все ингредиенты в блендере до состояния пюре или той консистенции, которая вам больше нравится. Количество овощей, которое вы хотите добавить в суп, зависит только от ваших предпочтений, но помидоров обычно берут больше всего. Андалузский гаспачо перед подачей охлаждается как минимум два часа, а подаётся со свежим или поджаренным хлебом.

Классический рецепт можно разнообразить, добавив в суп ветчину, сливки, вареное яйцо и зелень.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Холодный суп из огурцов

Еще один простой и освежающий летний суп можно приготовить из огурцов. Для него, как и для гаспачо, не нужна ни плита, ни духовка: только блендер. Из ингредиентов для него понадобятся:

огурцы, лучше с тонкой кожицей, 6 штук

100 граммов греческого йогурта

50 граммов оливкового/растительного масла

свежие травы (любые, на ваш вкус)

3 столовые ложки лимонного сока

зубчик чеснока

пол чайной ложки мёда

соль и перец

Все ингредиенты необходимо измельчить в блендере до состояния пюре. Перед подачей летний суп из огурцов рекомендуется охладить как минимум в течение двух часов. Такой суп замечательно охлаждает в жару и прекрасно сочетается с салатами и хлебом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Холодный морковный суп-пюре

Следующий в списке летний суп не требующий термической обработки - морковный суп-пюре. Чтобы приготовить морковный летний суп, понадобятся:

полкилограмма моркови, очищенной и нарезанной

400 граммов кокосового молока/сливок

2 столовые ложки оливкового/подсолнечного масла

2 столовые ложки уксуса, по возможности, винного

1 чайная ложка острой пасты карри

соль и перец

100 граммов воды

зелень по вкусу.

Все ингредиенты нужно заложить в блендер, добавить воду и измельчить до состояния пюре, а затем охладить. Такой летний морковный суп хорошо сочетается с мятой и смесью семян. Подавать его можно с поджаренным хлебом или тостом.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Холодный суп с креветками

Холодный суп из овощей всегда можно дополнить любыми другими ингредиентами по вкусу, в том числе и морепродуктами. Тем, кто любит креветки, однозначно стоит попробовать летний суп из авокадо с фетой или брынзой. Для его приготовления понадобятся:

один огурец, очищенный от кожицы

два авокадо

острый красный перец/халапеньо по вкусу

200 граммов греческого йогурта

200 граммов холодной воды

зелёный лук по вкусу

кориандр по вкусу

250 граммов креветок

50 граммов сыра фета/брынзу/сиртаки

соль и перец.

Овощи, йогурт и зелень с водой нужно перебить в блендере до состояния пюре, посолить и поперчить. Затем основу для супа нужно охладить в течение, как минимум, часа.

Креветки обжарить на растительном масле две-три минуты. В охлажденный суп добавить креветки и свежую зелень, сверху покрошить фету или брынзу. Подавать такой суп можно с долькой лимона или лайма.