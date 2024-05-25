Холодный суп: рецепты в жару

Гаспачо
Пожалуй, один из самых простых летних супов, это гаспачо. Холодный суп родом из Испании успел завоевать популярность среди жителей России, и готовить его очень просто. Для классического рецепта гаспачо нужны:
- помидоры на ветке или любые другие, какие есть
- огурец
- зеленый перец
- красный лук
- чеснок
- растительное масло (можно оливковое, можно подсолнечное)
- уксус
- специи: молотый тмин, соль и перец.
Процесс приготовления испанского холодного супа заключается в том, чтобы перемолоть все ингредиенты в блендере до состояния пюре или той консистенции, которая вам больше нравится. Количество овощей, которое вы хотите добавить в суп, зависит только от ваших предпочтений, но помидоров обычно берут больше всего. Андалузский гаспачо перед подачей охлаждается как минимум два часа, а подаётся со свежим или поджаренным хлебом.
Классический рецепт можно разнообразить, добавив в суп ветчину, сливки, вареное яйцо и зелень.
Холодный суп из огурцов
Еще один простой и освежающий летний суп можно приготовить из огурцов. Для него, как и для гаспачо, не нужна ни плита, ни духовка: только блендер. Из ингредиентов для него понадобятся:
- огурцы, лучше с тонкой кожицей, 6 штук
- 100 граммов греческого йогурта
- 50 граммов оливкового/растительного масла
- свежие травы (любые, на ваш вкус)
- 3 столовые ложки лимонного сока
- зубчик чеснока
- пол чайной ложки мёда
- соль и перец
Все ингредиенты необходимо измельчить в блендере до состояния пюре. Перед подачей летний суп из огурцов рекомендуется охладить как минимум в течение двух часов. Такой суп замечательно охлаждает в жару и прекрасно сочетается с салатами и хлебом.
Холодный морковный суп-пюре
Следующий в списке летний суп не требующий термической обработки - морковный суп-пюре. Чтобы приготовить морковный летний суп, понадобятся:
- полкилограмма моркови, очищенной и нарезанной
- 400 граммов кокосового молока/сливок
- 2 столовые ложки оливкового/подсолнечного масла
- 2 столовые ложки уксуса, по возможности, винного
- 1 чайная ложка острой пасты карри
- соль и перец
- 100 граммов воды
- зелень по вкусу.
Все ингредиенты нужно заложить в блендер, добавить воду и измельчить до состояния пюре, а затем охладить. Такой летний морковный суп хорошо сочетается с мятой и смесью семян. Подавать его можно с поджаренным хлебом или тостом.
Холодный суп с креветками
Холодный суп из овощей всегда можно дополнить любыми другими ингредиентами по вкусу, в том числе и морепродуктами. Тем, кто любит креветки, однозначно стоит попробовать летний суп из авокадо с фетой или брынзой. Для его приготовления понадобятся:
- один огурец, очищенный от кожицы
- два авокадо
- острый красный перец/халапеньо по вкусу
- 200 граммов греческого йогурта
- 200 граммов холодной воды
- зелёный лук по вкусу
- кориандр по вкусу
- 250 граммов креветок
- 50 граммов сыра фета/брынзу/сиртаки
- соль и перец.
Овощи, йогурт и зелень с водой нужно перебить в блендере до состояния пюре, посолить и поперчить. Затем основу для супа нужно охладить в течение, как минимум, часа.
Креветки обжарить на растительном масле две-три минуты. В охлажденный суп добавить креветки и свежую зелень, сверху покрошить фету или брынзу. Подавать такой суп можно с долькой лимона или лайма.