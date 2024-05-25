Вестник Кавказа

Холодный суп: рецепты в жару

Рина Фельдман
Окрошка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В летнюю жару не нужно долго стоять у плиты и готовить что-то слишком горячее и тяжелое. Летний холодный суп - идеальное и легкое блюдо, которое утоляет голод, но вместе с тем не требует много времени и усилий. Рецепты самых интересных и вкусных холодных супов - в нашем материале.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гаспачо 

Пожалуй, один из самых простых летних супов, это гаспачо. Холодный суп родом из Испании успел завоевать популярность среди жителей России, и готовить его очень просто. Для классического рецепта гаспачо нужны: 

  • помидоры на ветке или любые другие, какие есть 
  • огурец 
  • зеленый перец 
  • красный лук
  • чеснок 
  • растительное масло (можно оливковое, можно подсолнечное) 
  • уксус 
  • специи: молотый тмин, соль и перец. 

Процесс приготовления испанского холодного супа заключается в том, чтобы перемолоть все ингредиенты в блендере до состояния пюре или той консистенции, которая вам больше нравится. Количество овощей, которое вы хотите добавить в суп, зависит только от ваших предпочтений, но помидоров обычно берут больше всего. Андалузский гаспачо перед подачей охлаждается как минимум два часа, а подаётся со свежим или поджаренным хлебом. 

Классический рецепт можно разнообразить, добавив в суп ветчину, сливки, вареное яйцо и зелень. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Холодный суп из огурцов 

Еще один простой и освежающий летний суп можно приготовить из огурцов. Для него, как и для гаспачо, не нужна ни плита, ни духовка: только блендер. Из ингредиентов для него понадобятся: 

  • огурцы, лучше с тонкой кожицей, 6 штук 
  • 100 граммов греческого йогурта
  • 50 граммов оливкового/растительного масла 
  • свежие травы (любые, на ваш вкус)
  • 3 столовые ложки лимонного сока 
  • зубчик чеснока 
  • пол чайной ложки мёда 
  • соль и перец 

Все ингредиенты необходимо измельчить в блендере до состояния пюре. Перед подачей летний суп из огурцов рекомендуется охладить как минимум в течение двух часов. Такой суп замечательно охлаждает в жару и прекрасно сочетается с салатами и хлебом. 

Морковь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Холодный морковный суп-пюре 

Следующий в списке летний суп не требующий термической обработки - морковный суп-пюре. Чтобы приготовить морковный летний суп, понадобятся: 

  • полкилограмма моркови, очищенной и нарезанной 
  • 400 граммов кокосового молока/сливок 
  • 2 столовые ложки оливкового/подсолнечного масла 
  • 2 столовые ложки уксуса, по возможности, винного 
  • 1 чайная ложка острой пасты карри 
  • соль и перец
  • 100 граммов воды
  • зелень по вкусу. 

Все ингредиенты нужно заложить в блендер, добавить воду и измельчить до состояния пюре, а затем охладить. Такой летний морковный суп хорошо сочетается с мятой и смесью семян. Подавать его можно с поджаренным хлебом или тостом. 

Креветки
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Холодный суп с креветками 

Холодный суп из овощей всегда можно дополнить любыми другими ингредиентами по вкусу, в том числе и морепродуктами. Тем, кто любит креветки, однозначно стоит попробовать летний суп из авокадо с фетой или брынзой. Для его приготовления понадобятся: 

  • один огурец, очищенный от кожицы 
  • два авокадо 
  • острый красный перец/халапеньо по вкусу 
  • 200 граммов греческого йогурта 
  • 200 граммов холодной воды 
  • зелёный лук по вкусу 
  • кориандр по вкусу 
  • 250 граммов креветок
  • 50 граммов сыра фета/брынзу/сиртаки
  • соль и перец. 

Овощи, йогурт и зелень с водой нужно перебить в блендере до состояния пюре, посолить и поперчить. Затем основу для супа нужно охладить в течение, как минимум, часа. 

Креветки обжарить на растительном масле две-три минуты. В охлажденный суп добавить креветки и свежую зелень, сверху покрошить фету или брынзу. Подавать такой суп можно с долькой лимона или лайма. 

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