Запуск парома из Сочи в Трабзон отложили на неопределенный срок

Морской паром между Россией и Турцией в ближайшее время запущен не будет. Запуск парома "Сочи - Трабзон" отложен в связи с изменением правил захода в российские порты.

Запуск грузопассажирского парома "Сочи - Трабзон" отложен на неопределенный срок на фоне изменения правил захода судов в морские российские порты, сообщил гендиректор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.

Указ "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации" был подписан российским президентом Владимиром Путиным 21 июля 2025 года.

"Потребуется время на изучение нового указа президента"

– Сергей Туркменян

С начала 2025 года запуск паромов по маршруту "Сочи - Трабзон" откладывается в четвертый раз, пишет РИА Новости.