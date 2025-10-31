Зангезурский коридор будет полезен для всех стран Центральной Азии – Ильхам Алиев

Глава Азербайджанской Республики сделал заявление о том, что строительство Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральноазиатского региона.

Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Центральная Азия вместе составляют общее историческое географическое и геополитическое пространство, которое имеет важное стратегическое значение.

Также он назвал Каспийское море важным фактором их объединения, так как Каспий – не просто сугубо историко-географическое понятие, но символ их стратегического партнерства.

Президент подчеркнул значение Азербайджана как важного транспортно-логистического узла, поскольку созданная в наши дни инфраструктура, в том числе Международный торговый порт Алят, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, аэропорты страны и другие объекты имеют значение для общемировых транспорта, логистики и энергетики.