Строительство Зангезурского коридора подходит к концу – Хикмет Гаджиев

Зангезурский коридор в скором времени будет достроен, сообщил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Зангезурский коридор подходит к завершению на границе между Азербайджаном и Арменией"
– Хикмет Гаджиев
Он пояснил, что Азербайджаном осуществляется сложная работа на местах, цель которой – установление транспортной и логистической взаимосвязанности в регионе.
Позже Гаджиев также рассказал, что Зангезурский коридор может быть очень полезен не только самому региону, но и в целом евразийскому пространству – он может изменить транспортную карту Евразии, помочь росту благосостояния, укрепления сотрудничества. По словам помощника президента, Южный Кавказ здесь, и в том числе Азербайджан, получает особое внимание и значение. Так, Зангиланский район, который ранее считался одной из удаленных областей страны, становится одной из стратегических территорий, которые находятся в точке пересечения коридоров Восток-Запад и Север-Юг.
"Азербайджан играет ключевую роль в строительстве и развитии этих маршрутов, стараясь максимально быстро завершить свою часть"
– Хикмет Гаджиев
Он напомнил о масштабных работах по возрождению региона Карабах – Восточный Зангезур, которая предполагает в том числе создание транспортной и связующей инфраструктуры, в том числе автомобильных и железных дорог. Гаджиев выразил уверенность, что новые дороги принесут процветание и сотрудничество для всего Кавказа.