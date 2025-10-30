Строительство Зангезурского коридора подходит к концу – Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что процесс создания Зангезурского коридора близок к завершению.

Зангезурский коридор в скором времени будет достроен, сообщил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Зангезурский коридор подходит к завершению на границе между Азербайджаном и Арменией"

– Хикмет Гаджиев

Он пояснил, что Азербайджаном осуществляется сложная работа на местах, цель которой – установление транспортной и логистической взаимосвязанности в регионе.

Позже Гаджиев также рассказал, что Зангезурский коридор может быть очень полезен не только самому региону, но и в целом евразийскому пространству – он может изменить транспортную карту Евразии, помочь росту благосостояния, укрепления сотрудничества. По словам помощника президента, Южный Кавказ здесь, и в том числе Азербайджан, получает особое внимание и значение. Так, Зангиланский район, который ранее считался одной из удаленных областей страны, становится одной из стратегических территорий, которые находятся в точке пересечения коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

"Азербайджан играет ключевую роль в строительстве и развитии этих маршрутов, стараясь максимально быстро завершить свою часть"

– Хикмет Гаджиев

Он напомнил о масштабных работах по возрождению региона Карабах – Восточный Зангезур, которая предполагает в том числе создание транспортной и связующей инфраструктуры, в том числе автомобильных и железных дорог. Гаджиев выразил уверенность, что новые дороги принесут процветание и сотрудничество для всего Кавказа.