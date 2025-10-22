Зангезурский коридор не включили в бюджет Армении

В будущем году Армения не планирует восстанавливать инфраструктуру, необходимую для запуска Зангезурского коридора. В бюджете республики на это не заложены средства.

В будущем году Армения не намерена выделять средства на ремонт железной дороги от поселка Ерасх до границы с Нахчывана.

Проект государственного бюджета Армении на 2026 год обсудили на совместном заседании постоянных парламентских комиссий в Ереване. В проект не заложены средства на ремонт железнодорожной линии до Нахчывана, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

Согласно заявлению министра, финансирование подготовки железнодорожной инфраструктуры к возможному разблокированию транспортных коммуникаций в регионе не предусмотрено бюджетом на следующий год.

"Вопросы, связанные с координацией сотрудничества с США по управлению инфраструктурами в Мегринском регионе Армении, находятся в ведении аппарата вице-премьера Мгера Григоряна"

– Давид Худатян

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что железнодорожное сообщение по Зангезурскому коридору, который свяжет Зангиланский район Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении планируется восстановить в течение двух-трех лет.