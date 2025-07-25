Заморозки и засуха уничтожили часть крымского винограда

Сложные погодные условия нынешнего года нанесли ощутимый урон крымским виноградарям: урожай "солнечной ягоды" сократился на 14,6% из-за весенних заморозков и засухи, подсчитали в Крымстате.

Крымским виноградарям не удалось добиться прошлогоднего урожая "солнечной ягоды" из-за заморозков и засухи, обрушившихся на регион ранней весной и летом, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

"Уборка винограда завершена. Валовой сбор урожая 2025 года по оперативной информации составил 105 тыс. тонн без учета хозяйств населения с площади 16 тыс. гектар, при урожайности 65,6 центнера с гектара"

- пресс-служба Минсельхоза Крыма

В целом в 2025 году винограда собрали на 14,6% меньше чем в прошлом 2024 году, когда по сравнению с результатом прошлого года, когда урожай "солнечной ягоды" составил 123 тыс т, подсчитали в Крымстате, передает "Интерфакс".

Отрадно то, что потери не превысили прогнозные показатели - ожидалось, что из-за неблагоприятных погодных условий урожай сократится на 15-18%, добавили в Минсельхозе региона.

Напомним, в Крыму весной и летом в республике из-за засухи и весенних заморозков вводились режимы ЧС регионального характера.