Замглавы администрации задержана в Ялте

В Республике Крым была задержана заместитель мэра города Ялты, над обстоятельствами произошедшего работают правоохранители.
В городе Ялта Республики Крым была задержана заместитель главы администрации, проинформировала помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
Сообщается, что в администрации проводят оперативные мероприятия.
"Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям"
– Ольга Курлаева
Обстоятельства задержания все еще уточняются, в МВД ситуацию не комментировали.