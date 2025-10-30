Вестник Кавказа

Замглавы администрации задержана в Ялте

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Республике Крым была задержана заместитель мэра города Ялты, над обстоятельствами произошедшего работают правоохранители.

В городе Ялта Республики Крым была задержана заместитель главы администрации, проинформировала помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

Сообщается, что в администрации проводят оперативные мероприятия.

"Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям"

– Ольга Курлаева

Обстоятельства задержания все еще уточняются, в МВД ситуацию не комментировали.

