Месяц российского виноделия пройдет в Крыму

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ноябре 2025 года в Республике Крым будут проходить Дни российского виноделия. Ожидается проведение экскурсий, мастер-классов и дегустаций.

В Республике Крым анонсировано проведение большого проекта – "Дни российского виноделия". Мероприятия запланированы с 1 по 30 ноября 2025 года, в городе Ялта на территории курорт-отеля "Мрия Resort & SPA". Об этом сообщили в центре винного туризма WINEPARK отеля "Мрия".

В рамках проведения мероприятий запланированы экскурсии по территории виноградников "Мрии" и местных виноделен, где можно будет узнать об истории отечественного виноделия, цикле создания вина и другом. Экскурсии будут занимать от 40 до 90 минут. Также предусмотрено посещение местной сыроварни, также с проведением экскурсии и дальнейшей дегустацией. 

Кроме того, по выходным на фестивале предусмотрены встречи с местными виноделами, в том числе с Инкерманского завода марочных вин. 

На фестивале можно будет ознакомиться с крымскими гастрономическими и винодельческими проектами, что, по мнению организаторов проекта, поможет популяризировать местное производство не только на региональном, но и на федеральном уровне.

