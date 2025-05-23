Захарова заявила о скором открытии Азербайджанского театра в Дербенте

Официальный представитель МИД Захарова в Махачкале заявила о скором завершении реконструкции Азербайджанского театра в Дербенте. По ее словам, в ближайшее время также состоится его открытие.

Реконструкция Азербайджанского театра в городе Дербент идет к завершению, он откроет двери для посетителей в ближайшее время, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в столице Дагестана.

"Не могу не сказать о культурном многообразии народов Дагестана: фольклор, народные промыслы давно стали узнаваемым брендом. В республике функционируют 11 национальных театров. Вчера в Дербенте мы видели, как завершается реконструкция Азербайджанского театра - вот-вот должен уже открыться"

- Мария Захарова

Она передала, что там издавна получали широкое развитие ремесла и художественная обработка металла, знаменитые кубачи, которых ей удалось увидеть в музее, и резьба по камню.

Напомним, что Азербайджанский театр в Дербенте был создан в начале прошлого столетия. К его реконструкции приступили в октябре 2021 года. Фасад здания будет отделан с использованием природного дербентского камня.