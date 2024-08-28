Загородные дома в Анапе подорожали на 13%

Средняя стоимость недвижимости составила 15,3 млн рублей. Рост цен связан с улучшением инфраструктуры города, а также активным развитием туристического сектора.

В 2024 году наблюдается заметный рост стоимости загородных домов в Анапе – 13%. Средняя цена «вторички» в близлежащем Краснодаре также продолжает увеличиваться, достигнув 115 тыс рублей за квадратный метр.

Согласно последним данным, средняя стоимость жилья в Анапе составила 15,3 млн рублей. Это значительное увеличение по сравнению с началом 2024 года. Такой стремительный рост цен связан с несколькими факторами, включая улучшение инфраструктуры города, а также активное развитие туристического сектора.

Одной из основных причин роста стоимости загородных домов в Анапе является растущий интерес со стороны инвесторов, которые видят потенциал этого региона для развития туристического бизнеса и отдыха. Благоприятный климат, море, а также разнообразные возможности для активного времяпровождения делают Анапу привлекательным местом не только для отдыха, но и для инвестиций в недвижимость.

Не менее важным фактором является развитие инфраструктуры города, строительство новых объектов развлечений, ресторанов, магазинов и других удобств. Это создает дополнительный комфорт для жителей и туристов, что увеличивает привлекательность региона в целом.