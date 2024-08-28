Вестник Кавказа

Загородные дома в Анапе подорожали на 13%

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Средняя стоимость недвижимости составила 15,3 млн рублей. Рост цен связан с улучшением инфраструктуры города, а также активным развитием туристического сектора.

В 2024 году наблюдается заметный рост стоимости загородных домов в Анапе – 13%. Средняя цена «вторички» в близлежащем Краснодаре также продолжает увеличиваться, достигнув 115 тыс рублей за квадратный метр.

Согласно последним данным, средняя стоимость жилья в Анапе составила 15,3 млн рублей. Это значительное увеличение по сравнению с началом 2024 года. Такой стремительный рост цен связан с несколькими факторами, включая улучшение инфраструктуры города, а также активное развитие туристического сектора.

Одной из основных причин роста стоимости загородных домов в Анапе является растущий интерес со стороны инвесторов, которые видят потенциал этого региона для развития туристического бизнеса и отдыха. Благоприятный климат, море,  а также разнообразные возможности для активного времяпровождения делают Анапу привлекательным местом не только для отдыха, но и для инвестиций в недвижимость.

Не менее важным фактором является развитие инфраструктуры города, строительство новых объектов развлечений, ресторанов, магазинов и других удобств. Это создает дополнительный комфорт для жителей и туристов, что увеличивает привлекательность региона в целом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
920 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Отмена льготной ипотеки повлияла на рынок жилья на Кубани

Отмена льготной ипотеки повлияла на рынок жилья на Кубани

Пригород столицы Кубани проведет 3 сентября без света

Пригород столицы Кубани проведет 3 сентября без света

По Кавказу на &quot;Ласточке&quot;: цена билетов, расписание, куда отправляются

По Кавказу на "Ласточке": цена билетов, расписание, куда отправляются

Краснодар примет молодежный фестиваль

Краснодар примет молодежный фестиваль

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы