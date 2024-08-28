Иностранная туристка погибла в ущелье в Грузии

Туристка из Польши разбилась насмерть, упав с обрыва в Грузии. Женщине было 35 лет.
В Грузии погибла польская путешественница. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Трагедия случилась в ущелье Инцра, которое находится в регионе Самегрело – Земо Сванети.
Согласно предварительным данным, 35-летняя женщина шла в составе туристической группы по пешеходной тропе. В какой-то момент она споткнулась и упала с обрыва. От полученных травм туристка скончалась на месте.
По данному факту завели уголовное дело.