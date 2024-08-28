Вестник Кавказа

Иностранная туристка погибла в ущелье в Грузии

Иностранная туристка погибла в ущелье в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристка из Польши разбилась насмерть, упав с обрыва в Грузии. Женщине было 35 лет.

В Грузии погибла польская путешественница. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Трагедия случилась в ущелье Инцра, которое находится в регионе Самегрело – Земо Сванети.

Согласно предварительным данным, 35-летняя женщина шла в составе туристической группы по пешеходной тропе. В какой-то момент она споткнулась и упала с обрыва. От полученных травм туристка скончалась на месте.

По данному факту завели уголовное дело.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1060 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Африканский турист утонул в реке в Грузии

Африканский турист утонул в реке в Грузии

Неизвестные напали на семью на западе Грузии

Неизвестные напали на семью на западе Грузии

&quot;Грузинская мечта&quot; пообещала бороться на парламентских выборах &quot;всей семьей&quot;

"Грузинская мечта" пообещала бороться на парламентских выборах "всей семьей"

Самый необычный аэропорт Грузии получит новый терминал

Самый необычный аэропорт Грузии получит новый терминал

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы