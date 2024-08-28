Число лесных пожаров в ЮФО увеличилось в 2 раза

Лесные пожары для Юга России стали достаточно частым явлением. За этот год было обнаружено более 100 возгораний, что в 2 раза больше показателей прошлого года. Причина – погодные условия.

За 2024 год в ЮФО зафиксировали более ста лесных пожаров общей площадью в 1,3 тыс га, рассказал заместитель главы Департамента лесного хозяйства по округу Юрий Морозов.

"В текущем году зафиксировано 117 лесных пожаров на площади 1312 га, в прошлом году за тот же период времени произошли 55 пожаров общей площадью в 571 га. В два раза ситуация ухудшилась, и по количеству, и по площади"

- Юрий Морозов

Он также назвал причины увеличения числа пожаров. Самым важным фактором стала погода. Аномальная жара и засуха повысила вероятность возникновения возгорания. Чаще всего его виновниками становятся люди, которые неаккуратно обращаются с огнем.