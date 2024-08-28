Вестник Кавказа

Повышенная пожароопасность введена на Северном Кавказе

Повышенная пожароопасность введена на Северном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики предупредили о высоком риске природных пожаров на Северном Кавказе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пятый класс пожароопасности на СКФО из-за установившейся жарко погоды. Это связано с установившейся жаркой погодой.

«В центрально-черноземных областях пятый класс пожароопасности практически везде: в Белгородской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Тамбовской, Брянской, Орловской. Рязанской, Московской областях. И практически на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Одной из основных причин увеличения пожароопасности на Северо-Кавказских федеральных округах является изменение климата. Повышение температуры, снижение уровня осадков и учащение экстремальных погодных условий способствуют распространению пожаров. Кроме того, играет роль человеческий фактор: незаконная вырубка лесов и недостаточные меры по предотвращению пожаров.

Ситуация с пожарами на Северо-Кавказских федеральных округах требует комплексного подхода. Власти региона активно работают над совершенствованием системы пожаротушения, внедрением современных технологий и методов прогнозирования пожароопасности.

 

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