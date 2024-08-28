Отмена льготной ипотеки повлияла на рынок жилья на Кубани

Жители Краснодарского края стали реже покупать жилье после отмены льготной ипотеки. В региональной столице цены на жилье стабилизировались.

Жители Кубани столкнулись с серьезными изменениями на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки. Это стало заметным как в плане спроса, так и в изменении цен на жилье, особенно в Краснодаре.

Отмена льготной ипотеки привела к тому, что многие жители Кубани стали отказываться от идеи покупки жилья. Ранее многие люди рассматривали ипотеку как доступный способ приобретения собственного жилья, однако после отмены льготного условия, многие из них вынуждены пересмотреть свои планы. Это привело к снижению спроса на жилье как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Спад спроса оказал влияние не только на строительные компании, которые столкнулись с уменьшением заказов на новые объекты, но и на продавцов недвижимости. В итоге, конкуренция на рынке усилилась, а продажи жилья замедлились.