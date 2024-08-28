Авиация начала тушить пожар в нацпарке Грузии

Пожар в Боржомском лесу продолжает полыхать, поэтому к его тушению привлекли четыре специальных вертолета. К месту возгорания приехали спасатели из Тбилиси и соседних районов.

Лес в Боржоми-Харагаульском национальном парке продолжает гореть на юге Грузии. На помощь спасателям пришла пожарная авиация – четыре вертолета пограничной полиции, рассказали в МВД Грузии.

Помимо авиации к тушению пожара подключены 150 спасателей из соседних округов – Тбилиси, Самцхе-Джавахети и Шида Картли. Они целую ночь прокладывали тропы к труднодоступным местам, где было обнаружено горение.

Гористость местности – главная проблема, из-за которой процесс ликвидации возгорания усложняется.

Напомним, что информация о пожаре в нацпарке на юге Грузии появилась накануне вечером. Огонь находился в 12 км от села Ахалдаба, которое располагается в 18 км от города Боржоми.