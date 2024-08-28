Пострадавшие от пожара в Ставрополе продолжают обращаться за помощью

Госпитализация потребовалась еще пятерым жителям дома в Ставрополе, в котором случился пожар. Ранее в больницу попали двое, хотя пострадавших несколько больше.

Еще несколько человек обратились за помощью медиков после ночного пожара в одном из домов Ставрополя, рассказали в городской администрации.

"Еще пять человек, из которых трое детей, обратились за медицинской помощью. Четверо из них госпитализированы. Это жители соседних квартир"

- администрация Ставрополя

В итоге, из-за пожара попали в больницу восемь человек и двое погибли.

Напомним, что в ночь с понедельника на вторник в Ставрополе загорелась квартира на 3 этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 70 кв м. К двум часам ночи он был полностью потушен.