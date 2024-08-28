Ночной пожар в Ставрополе: погибли два человека

Ночной пожар в многоквартирном доме привел к смерти двух человек в Ставрополе. Шесть человек госпитализированы. Из-за возгорания были эвакуированы более 100 жителей дома.

В пятиэтажном жилом доме в Ставрополе случился пожар, в результате погибли двое.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, происходит горение в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Эвакуировано 112 человек, из них 9 детей, спасено 11 человек. В результате пожара пострадали 6 человек (из них трое дети), погибли два человека (взрослые)"

– МЧС по Ставрополью

Площадь пожара, произошедшего в доме по улице Гражданской, составила 70 кв м, специалистам удалось устранить открытое горение в 01.54 вторника. В работах были заняты 37 человек и 14 ед техники.