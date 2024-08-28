Трагедия на железной дороге в Тбилиси остановила следующий поезд

После того, как поезд из Батуми сбил двух человек, ГЖД пришлось отменить следующий рейс. Будут ли ходить другие рейсы, еще неизвестно.

Поезд не сможет выехать из Тбилиси в Батуми в назначенные пять вечера. Причиной послужила недавняя авария на путях, передала Грузинская железная дорога.

"Уважаемые пассажиры, из-за железнодорожного происшествия назначенный на 17:00 рейс Тбилиси-Батуми отменен"

- Грузинская железная дорога

Перевозчик обещает, что деньги за билеты будут возвращены всем в полном размере.

Информации об отмене других рейсов нет.

Напомним, что сегодня днем случился трагичный инцидент, в котором погибло двое рабочих. Их сбил прибывающий из аджарской столицы поезд. Все произошло между станциями Дидубе и Авчала. На месте продолжаются следственные действия.