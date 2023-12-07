Всплеск заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Дагестане

В Дагестане за неделю в два раза выросла заболеваемость COVID-19. Медики отмечают, что заболевание протекает в легкой форме.

С 28 августа по 3 сентября в Дагестане было лабораторно подтверждено 79 новых случаев заболевания, что в два раза выше, чем предыдущей неделе, когда было выявлено 37 случаев.

«COVID-19 стал привычным заболеванием с определенной цикличностью, связанной с иммунной структурой населения и появлением новых штаммов»

– республиканское управление Роспотребнадзора

Одной из основных причин такого резкого роста заболеваемости в Дагестане может быть низкий уровень вакцинации населения. Несмотря на широкие кампании прививок, многие жители региона до сих пор остаются незащищенными от вируса.

Учитывая рост случаев заболевания COVID-19 в Дагестане, важно принять негативную динамику всерьез и принять срочные меры для сдерживания распространения заболевания.