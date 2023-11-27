В России растет заболеваемость ковидом и гриппом

В России наблюдается одновременный рост заболеваемости коронавирусом и гриппом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора, призвав непривитых привиться.
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что в России наблюдается редкое явление – одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусом.
«Увеличивается количество госпитализируемых, растет тяжесть заболевания»
– Анна Попова
Попова подчеркнула, что только за минувшую неделю к медикам обратилось более миллиона человек.
По ее словам, данная тенденция несет риски, в этой связи они призвала всех невакцинированных пройти процедуру вакцинации.
Ранее Попова рассказывала о том, как обстоят дела в России с корью и коклюшем. И также призывала всех ставить прививки.
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