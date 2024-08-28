Часть Сочи останется без газа на восемь дней

Два района Сочи останутся без газа на восемь дней. Жителей Сочи предупредили об отключении газа 12 сентября.

Жители районов Курортный и Центральный Сочи были предупреждены об отключении газа в двух районах города сроком на восемь дней, начиная с 12 сентября. Это решение было принято в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Необходимый комплекс работ позволит провести профилактику и ремонт всех ключевых узлов, от функционирования которых зависит бесперебойная работа 40 котельных Сочи и 190 коммунально-бытовых объектов»

– исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии Сочи Евгений Шелковников

Газораспределительные сети требуют постоянного обслуживания и регулярных проверок, чтобы исключить риски утечек или аварийных ситуаций.

Хотя отключение газа может вызвать временные неудобства, важно помнить, что решения принимаются с целью обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Таким образом, отключение газа в районах Курортный и Центральный на восемь дней является частью процесса сохранения инфраструктуры города в исправном состоянии. Эти меры направлены на обеспечение устойчивой работы системы отопления в долгосрочной перспективе.