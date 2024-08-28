Древняя овчарня и легендарного мудреца найдена в Ингушетии

В горах Ингушетии нашли овчарню легендарного мудреца Маго. Башня находится на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

Расположенная на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии, древняя овчарня стала объектом внимания сотрудников музея и исследователей по истории культуры. Считается, что именно мудрец Маго, окруженный множеством легенд и загадок, мог быть создателем этого уникального сооружения.

Уникальные стены овчарни были обнаружены всего в 300 метрах от сторожевой боевой башни под названием «Магой-Джел», расположенной под Цей-Лоамским горным перевалом.

Башня находится между двумя массивными скалами, овчарня является важным археологическим находкой и памятником культурного наследия.

Согласно предварительным исследованиям, древняя овчарня служила загоном для мелкого рогатого скота. Строение сделано из камня и выдержало испытания временем, однако в настоящее время частично разрушено.

Имя Маго имеет множество связанных с ним легенд и преданий в регионе. Мудрец Маго известен как человек с уникальными знаниями. Его связывают с созданием не только овчарни, но и других удивительных сооружений в округе.