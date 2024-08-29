Вестник Кавказа

Пик заболеваемости кишечной инфекцией в Баксане позади

Пик заболеваемости кишечной инфекцией в Баксане позади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число обращений жителей с симптомами острой кишечной инфекции в городе Баксане снижается. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.

Согласно заявлению главы КБР число обращений жителей Баксана с симптомами острой кишечной инфекции значительно снизилось. Это говорит о том, что пик заболеваемости пройден.

"В результате принятых оперативных мер вспышка острой кишечной инфекции в одном из микрорайонов Баксана купирована. По информации Роспотребнадзора по КБР, пик обращений жителей с соответствующими симптомами пройден, фиксируется снижение их количества"

– глава региона Казбек Коков

Региональный лидер подчеркнул, что все пострадавшие получили медомощь в полном объеме.

Отметим, что одной из возможных причин снижения числа случаев острой кишечной инфекции может быть улучшение санитарных условий в районе, проведение профилактических мероприятий, а также повышенное осведомленность населения о мерах предосторожности. Правительство и медицинские учреждения активно работали над информированием граждан о необходимости соблюдения гигиены и принятия мер для предотвращения заболеваний.

 

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