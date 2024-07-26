Вестник Кавказа

Стало известно, как ВСМ сократит время в пути на поездах по России

Стало известно, как ВСМ сократит время в пути на поездах по России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По оценкам РЖД, запуск высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом сократит время в пути до 2 часов 15 минут. ВСМ ускорит и другие железнодорожные маршруты по Центральной России.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, позволит россиянам значительно быстрее добираться до различных городов.

Путь между двух столиц на ВСМ будет занимать 2 часа 15 минут. Поезд будет идти через Тверь и Великий Новгород. После запуска ВСМ откроются новые опции для путешественников на других направлениях: сократится более чем на три часа время в пути из Москвы в Петрозаводск - до 7 часов 45 минут, почти на семь часов путь между Петербургом и Тулой - до 4 часов 45 минут. Кроме того, сэкономить на 5,5 часов смогут те, кто едет из Москвы в Псков - путь с использованием ВСМ будет занимать 5 часов 45 минут, передает РИА Новости со ссылкой на материалы РЖД на ВЭФ.

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