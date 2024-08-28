Теракт в кинотеатре Минвод готовил местный житель

Жителю Минвод дали длительный срок, он планировал совершить теракт в кинотеатре. Ранее он стал членом запрещенной в стране организации.

Жителю Минеральных Вод вынесли приговор за попытку устроить взрыв в городском кинотеатре, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ставрополью.

Мужчина примкнул к запрещенной в России террористической организации. В апреле 2023 года он готовил теракт в кинотеатре, но был пойман. В ходе обыска у него изъяли компоненты для сборки взрывчатки, а также схему здания.

Южный окружной военный суд приговорил задержанного к 18 годам лишения свободы. Первый три года он будет находиться в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии особого режима.