Дополнительные выплаты для педагогов ввели на Ставрополье

Дополнительные выплаты ввели для ставропольских педагогов. Награды и выплаты по 10 тысяч рублей получат классные руководители школ и кураторы колледжей.

На Ставрополье введены дополнительные выплаты для педагогов, которые работают в малонаселенных местностях, где число жителей не превышает 100 тыс человек. С начала учебного года классные руководители школ и кураторы колледжей получают ежемесячно 10 тыс рублей сверх своей обычной зарплаты. Кроме того, советникам директоров по воспитанию начали выплачивать по 5 тыс рублей ежемесячно. Это решение принято в рамках государственной политики по улучшению условий труда педагогических работников, а также их мотивации к профессиональному росту.

«Выплату будут получать 10 тысяч классных руководителей школ и более 800 кураторов колледжей»

– министерство образования СК

Отмечается, что ведение дополнительных выплат для педагогов на Ставрополье является важным шагом в стимулировании учителей и преподавателей к более качественной работе. Дополнительные выплаты помогут увеличить социальную значимость педагогической профессии, привлечь к ней новых специалистов и удержать опытных кадров.

Дополнительные выплаты также способствуют мотивации педагогов к профессиональному развитию. Педагогическая деятельность требует постоянного совершенствования, изучения новых подходов и методик обучения.