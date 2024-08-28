Прямое авиасообщение установили Армения и Китай

Между Арменией и Китаем впервые установлено прямое авиасообщение. В Ереване заявили, что их цель – расширение географии полетов.

Регулярное авиасообщение установили Армения и Китай, первый самолет приземлился в Ереване, пишет пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур РА.

Полеты будут совершаться по вторникам и субботам авиаперевозчиком China Southern Airlines. Лайнеры будут курсировать между Урумчи и Ереваном.

Армянский министр Гнел Саносян заявил, что в Армении есть спрос на полеты в Китай, а появление прямого рейса поможет людям сэкономить время.

Помимо этого, глава ведомства отметил, что Ереван нацелен расширять географию полетов. Он выразил надежду, что новые рейсы поспособствуют общению между народами.