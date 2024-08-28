Тысячи человек остались без электричества из-за аварии в Крыму

Более 6 тыс человек в Крыму остались без сета из-за аварии на сетях. Аварийные бригады уже приступили к ремонту.

Технологические сбои и нарушения в энергетических сетях могут иметь серьезные последствия для жителей и предприятий. Сети "Крымэнерго" столкнулись с подобной ситуацией, которая привела к отключению электроэнергии в поселках в районе Алушты и Ленинского района Крыма. Почти 6 тыс человек остались без света из-за технологического нарушения в сетях.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта: с. Изобильное, п. Розовый и г. Алушта. Обесточено: 35 трансформаторных подстанций, 2 337 точек поставок (5 375 человек). Село Горностаевка Ленинского района. Обесточено: четыре трансформаторные подстанции, 229 точек поставок (582 человека)"

– первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин

Отметим, что неполадки в сетях энергоснабжения могут быть вызваны различными причинами, включая старение оборудования, несоблюдение технического обслуживания, недостаточную защиту от внешних воздействий и человеческий фактор.

Отключение электроэнергии населенным пунктам может иметь серьезные последствия для жителей, бизнеса и общественных учреждений. В условиях современного образа жизни, когда многие процессы зависят от электроэнергии, отсутствие света может привести к простоям в работе, потере продуктов в холодильниках, неудобствам в повседневной жизни и даже угрозе безопасности.