Конфликт двух парней в Дагестане завершился поножовщиной

Поножовщину устроили двое парней в Дагестане. Конфликт вспыхнул из-за девушки. Участниками оказались жители соседнего региона.

Парень получил ножевое ранение во время конфликта в дагестанском Избербаше, пишет пресс-служба дагестанского МВД.

Конфликт случился между молодыми людьми в возрасте 20 и 22 лет. Удар ножом в живот получил младший участник потасовки. Его доставили в больницу.

Подозреваемый хотел скрыться с места преступления, однако был пойман работниками ДПС. Он заявил, что прибыл в Избербаш, чтобы отдохнуть со знакомой девушкой. Но, по его словам, на звонок очень грубо ответил незнакомец.

После этого они договорились встретиться. Оба участника были жителями соседней республики.