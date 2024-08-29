Водопроводы КБР проверят после вспышки в Баксане

Специалисты начнут осматривать все каналы водоснабжения в Кабардино-Балкарии из-за массового отравления в Баксане, рассказал руководитель республики Казбек Коков.
"Поручил создать рабочие группы и организовать дополнительное контрольное обследование водопроводных коммуникаций во всех муниципалитетах республики. Данный вопрос держу на контроле"
- Казбек Коков
Ссылаясь на Роспотребнадзор, он добавил, что число жителей с симптомами инфекции снижается и пик заболеваемости уже пройден.
Что случилось?
Накануне в городе Баксан обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Больше всего жалоб поступало от жителей района "Строительный".
Помощь медиков понадобилась более 200 заболевшим, 70 из которых продолжают проходить лечение в стационаре. Остальных отпустили выздоравливать домой.
Откуда взялась инфекция, еще выясняют специалисты. Предположительно люди заразились от водопроводной воды, поэтому в район "Строительный" начали подвозить бутилированную воду.