Водопроводы КБР проверят после вспышки в Баксане

Все линии водопроводов в КБР будут осмотрены специалистами. Такое решение принял глава республики после вспышки кишечной инфекции в Баксане.

Специалисты начнут осматривать все каналы водоснабжения в Кабардино-Балкарии из-за массового отравления в Баксане, рассказал руководитель республики Казбек Коков.

"Поручил создать рабочие группы и организовать дополнительное контрольное обследование водопроводных коммуникаций во всех муниципалитетах республики. Данный вопрос держу на контроле"

- Казбек Коков

Ссылаясь на Роспотребнадзор, он добавил, что число жителей с симптомами инфекции снижается и пик заболеваемости уже пройден.

Что случилось?

Накануне в городе Баксан обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Больше всего жалоб поступало от жителей района "Строительный".

Помощь медиков понадобилась более 200 заболевшим, 70 из которых продолжают проходить лечение в стационаре. Остальных отпустили выздоравливать домой.

Откуда взялась инфекция, еще выясняют специалисты. Предположительно люди заразились от водопроводной воды, поэтому в район "Строительный" начали подвозить бутилированную воду.