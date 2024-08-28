Жители КЧР стали чаще летать за границу

Отдых за рубежом стал более популярен у жителей Карачаево-Черкесии этим летом. Абхазия стала лидером среди иностранных направлений.

За три месяца лета население Карачаево-Черкесии проводило отпуск за рубежом на 9% чаще, чем в прошлом году, подсчитали в МегаФоне.

Самими популярными направлениями оказались Абхазия (34%), Турция (32%) и Грузия (7%).

Сотовый оператор также заметил повышение спроса на восточные направления туризма. Жители КЧР увеличили поездки в Китай в 1,5 раза. Он стал лидером среди азиатских стран в республике.

Азия стала больше привлекать не только население КЧР, но и всех россиян. Турпоток в Камбоджу увеличился на 106%, Китай на 81% и Японию на 64%.

Напомним, что за лето порядка 5 млн жителей России побывали за рубежом. Это на 8,4% больше, чем в прошлом году. Чаще всего они выбирали Турцию и ее курортный город Анталия.