Более 5 миллионов россиян отдохнули летом за границей

Свыше 5 млн россиян отдохнули этим летом в других странах, что на 8,4% больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.
Там отметили, что около 90% всех поездок за рубеж туристы из РФ совершили в Турцию, Египет, Эмираты, Абхазию и Таиланд.
Лидером по числу отдохнувших россиян стала Турция – 2,75 млн визитов, из которых в Анталии в этом году побывали порядка 1,75 млн человек.
Далее расположилась Абхазия, которая сохранила турпоток на прошлогоднем уровне – примерно 1 млн поездок. Стоит отметить, что 45% приходится на экскурсии из Кубани.
Тройку замкнули Арабские Эмираты, куда этим летом прибыло 380 тыс российских туристов – на 8% больше, чем в 2023 году.
В Египте этим летом побывало порядка 260 тыс россиян, а в Таиланде – 230 тыс человек. Пользовались спросом также Грузия, Азербайджан, Европа, Китай.