Вестник Кавказа

Что нужно знать об отдыхе в Алжире: что посмотреть, пляжи и безопасность?

Мария Уткина
Что нужно знать об отдыхе в Алжире: что посмотреть, пляжи и безопасность?
© Фото: commons.wikimedia, соцсети
Власти Алжира объявили о планах увеличить поток туристов в 5 раз в ближайшие 5-6 лет. Ждут в Алжире и россиян. Вся надежда на инвесторов, которые должны застроить красивые алжирские пляжи приличными отелями. Расскажем, где находится Алжир, когда и как туда лучше ехать, какое там море и где лучшие пляжи, безопасно ли в Алжире, а также что там посмотреть.

Хотя известен Алжир в основном в связи с колониальной политикой Франции, там можно увидеть удивительные пейзажи и важные археологические памятники времен Римской империи. Массовый туризм обошел Алжир стороной, и скорее всего, это изменится еще не скоро. Пока экскурсионный туризм развит в Алжире намного лучше, чем пляжный, это стоит учитывать при планировании поездки. 

Арабский - основной язык Алжира, но здесь до сих пор говорят по-французски, чаще всего на алжирском диалекте французского. А вот англоговорящих людей найти труднее. Алжир - это мусульманская страна, местные жители не едят свинину и не пьют алкоголь, зато очень распространен кускус, блюда с бараниной и курицей, разнообразные овощи, фрукты и мятный чай.

Фрукты
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Алжир?

Алжир - это самая большая страна Африканского континента, но 80% ее территории занимает пустыня. Алжирская пустыня - это часть Сахары, второй по площади пустыни в мире. Алжир, который относится к Северной Африке, граничит с несколькими африканскими государствами: на востоке с Тунисом и Ливией, на западе с Королевством Марокко, на юго-востоке с Республикой Нигер, на юго-западе с Республикой Мали и Мавританией.

Какое море в Алжире?

Север Алжира омывается водами Средиземного моря, причем береговая линия страны тянется почти тысячу километров. Несмотря на красоту побережья, курорты Алжира пока что малочисленны и менее приспособлены к приему туристов, чем отели соседних Марокко и Туниса. В стране кроме морских курортов планируется развивать отдых на термальных источниках, которых в Алжире много. Наиболее красивые пляжи Алжира находятся Сиди-Фредж и Зеральда, расположенных неподалеку от столицы, городах Джиджель, Аннаба и Эль-Кала. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать в Алжир?

Лучше всего приезжать в Алжир весной и осенью, поскольку зимы на средиземноморском побережье бывают прохладные и влажные, не подходящие для пляжного отдыха. Но количество осадков зимой зависит от расположения города, например, в столице более дождливо. Летом стоит избегать поездок на юг страны, поскольку температура в Сахаре может достигать в эти месяцы 50 °C. В пустыню лучше ехать с ноября по март. Весной и осенью погода идеальна для экскурсионного туризма, который в стране более развит, чем пляжный, а цены на отели ниже, чем в летом. Если поехать в Алжир во время Рамадана, можно столкнуться с дополнительными неудобствами, связанными с приемом еды и транспортом.

Как добраться до Алжира?

В столицу Алжира, которая также называется Алжир, можно долететь прямым рейсом из Москвы. Время полета - от 4 часов 40 минут. По стране можно перемещаться на самолете, поездами или автобусами. Поезда в основном ходят в северной части страны, на некоторых маршрутах есть ночные поезда. Есть также маршрутки (taxi brousse), которые быстрее автобусов. Чтобы добраться до некоторых мест, может понадобиться такси.

Как попасть в Алжир?

Для въезда в Алжир туристы из РФ должны получить визу, а загранпаспорт при пересечении границы должен действовать минимум полгода, причем в нем не должно быть пометок о помещении Израиля. Проще всего поехать в Алжир с туром, но выбор пока не особо большой. Для самостоятельно путешествия в Алжир перед подачей документов на визу нужно договориться с одним из туристических агентств, зарегистрированных в Алжире, чтобы они отправили приглашение. Кроме того, представитель турагентства должен встретить российских туристов в аэропорту.

Безопасно ли в Алжире?

В 2002 году в Алжире закончилась десятилетняя гражданская война, но даже после этого обстановка в стране была очень напряженная, а режим чрезвычайного положения сохранялся до 2011 года. В начале 2010-х годов страны Северной Африки и Ближнего Востока охватила "арабская весна", сменившаяся "арабской зимой". В данный момент обстановка на севере страны оценивается как относительно безопасная. Юго-восточные алжирские провинции Джаннет, Иллизи и Таманрассет МИД РФ не рекомендует посещать без сопровождения охраны.

Что посмотреть в Алжире?

Север Алжира окаймлен длинными песчаными пляжами и усеян руинами древнеримских городов. Если отправиться вглубь страны, там будут аутентичные города-оазисы, бескрайние песчаные дюны и вулканические массивы.

  • Алжир - столица с характером. Расположенная у залива в форме полумесяца столица Алжира наполнена османской и ар-деко архитектурой. Старая часть города Касба  - объект всемирного наследия ЮНЕСКО - представляет собой лабиринт из лестниц, старинных дворцов и мечетей. От французской оккупации здесь остались бульвары в парижском стиле, ботанический сад, Национальный музей Бардо и Собор Африканской Богоматери. Если есть время, стоит совершить однодневную поездку к римским руинам Типазы и Шершеля.
  • Тимгад - древнеримские руины. Древнеримские руины в Тимгаде, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, были построены при императоре Траяном в 100 году н. э. Это место находится на важном перевале через горный массив Орес, стратегическом пункте, который давал Риму контроль над доступом к Сахаре. Тимгад часто называют североафриканскими Помпеями, это прекрасный образец римского городского планирования. Чтобы осмотреть все форумы, храмы, рынки, бани, театры, библиотеку и виллы потребуется целый день. В музее, расположенном на территории, есть хорошо сохранившаяся мозаика.
  • Константина - город на скале. Город Константина, стоящий на скале над рекой Руммель, был назван в честь восстановившего его римского императора. На этом месте был финикийский город Цирта. Расположение города просто невероятное, особенно впечатляет вид с мостов через каньон (Сиди-М'Сид, Эль-Кантара, Сиди-Рашед) и с Памятника погибшим в первую Мировую войну. В городе также стоит посетить Османский дворец Ахмеда Бея, музей Густава Мерсье, руины акведука и современную мечеть Эмира Абделькадера.
  • Аннаба - город Святого Августина. Аннаба - это место, где более 30 лет служил епископом Аврелий Августин. В городе находится Базилика Святого Августина, построенная французами в XIX веке, там хранятся его мощи. Аннаба находится на побережье, и кроме атмосферного старого города здесь есть несколько прекрасных песчаных пляжей.
  • Тлемсен - средневековая архитектура.  Тлемсен - это архитектурная жемчужина со средневековыми мечетями и дворцами. В XII и XIII веках город был торговым и образовательным центром, соперничавшим с Фесом, Тунисом и Гранадой. Это объясняет гибридную испано-мавританскую архитектуру Большой мечети (1082), шедевра Альморавидов, и цитадели Эль-Мешуар, которая напоминает испанскую Альгамбру. На западной окраине города лежат руины Мансура - укрепленного лагеря Маринидов XIV века с минаретом высотой 40 м. Около Тлемсена находится национальный парк с водопадами, скалами и пещерами.
  • Сетиф и Джемила - древние мозаики. В археологическом музее Сетифа хранятся некоторые из лучших древнеримских мозаик в мире. Большинство артефактов были найдены в Джемиле - древнеримском городе, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город расположен на склоне горного хребта. Джемилу проще всего посетить из Сетифа или Константины.
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