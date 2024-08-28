Вестник Кавказа

Теракту в Беслане 20 лет

Теракту в Беслане 20 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сентябре самому большому теракту в истории современной России исполнилось 20 лет. Жертвами той ужасной трагедии стали сотни взрослых и детей.

Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата установлена в связи с трагедией, которая случилась 1-3 сентября 2004 года в Беслане.

В результате теракта, произошедшего в школе №1 погибли 334 человек, включая 186 детей.

Траурные мероприятия к 20-й годовщине теракта проходят по всей стране с воскресенья. В частности, сегодня в Москве прошла акция памяти жертв теракта перед Аланским подворьем. Ее участники запустили в небо 334 белых воздушных шара. На площади перед храмом также состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертв теракта.

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