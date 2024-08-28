Вестник Кавказа

Память жертв теракта в Беслана почтили в «Городе ангелов»

Память жертв теракта в Беслана почтили в «Городе ангелов»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Траурные мероприятия прошли в спортзале школы Беслана и «Городе ангелов». В память о жертвах в небо запустили белые шары. Прошла Божественная литургия.

В спортзале школы №1 Беслана и в «Городе ангелов» состоялись траурные мероприятия по случаю 20-й годовщины теракта в Беслане и Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Божественная литургия прошла в спортзале. Перед школой в память о жертвах в небо запустили 334 воздушных белых шара. Позже от школы начался крестный ход.

Отмечается, что участники траурного мероприятия с портретами погибших отправились до мемориального комплекса «Город ангелов». У дерева скорби зачитали имена всех погибших.

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