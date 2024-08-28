Вестник Кавказа

Дворы Ставрополя преобразятся за 70 млн рублей

Дворы Ставрополя преобразятся за 70 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На благоустройство дворов ставропольской столицы власти края направили порядка 70 млн рублей в качестве субсидий. Дополнительные выплаты также получил Пятигорск.

Около 70 млн рублей в качестве субсидий направили на обновление дворов многоквартирных домов в Ставрополе, рассказали в министерстве ЖКХ Ставрополья.

Семь дворов уже успели благоустроить. На работы было потрачено более 40 млн рублей. Там появились новые спортивные и детские площадки, люки, тротуары, бордюры и парковки. То же самое планируют сделать и в других дворах столицы.

Кроме Ставрополя краевые субсидии получил Пятигорск. На благоустройство шести дворов планируют потратить около 26 млн рублей.

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