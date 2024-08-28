Классы туризма откроются в школах Ставрополья

В школах Ставропольского края собираются открывать классы туризма, в которых детям будут давать больше информации о родном крае. Предполагается, что такие классы начнут работать в будущем году.

В школах Ставрополья планируется внедрение классов туризма, где учащиеся будут получать более глубокие знания о своем родном крае. Эта инициатива направлена на то, чтобы показать детям всю красоту и уникальность региона, а также познакомить их с возможностями в сфере туризма. Предполагается, что такие классы начнут функционировать уже в 2025 году.

«Сейчас есть задача создания классов туризма, чтобы дети узнавали, в каком удивительном регионе мы живем, насколько они здесь нужны в этой отрасли. Это многовекторная работа, которая требует высокой квалификации педагога, заинтересованности ребенка и умения слышать от родителя»

– министр образования Ставропольского края Мария Смагина

По ее словам, открытие классов туризма в школах - это не просто нововведение в образовательной системе, это возможность вдохновить и мотивировать детей на изучение своего края, его истории, природы и культуры.

Открыв классы туризма, школы могут подготовить специалистов, готовых работать в сфере гостеприимства, гидов, организаторов мероприятий и прочих профессий, связанных с туризмом.

Ученики, посещающие данные классы, смогут изучать историю и культуру своего края, изучать особенности его природы и географии, погружаться в местные традиции и обычаи. Они также развивают коммуникативные навыки, умение работать в коллективе, аналитическое мышление и предпринимательские способности.