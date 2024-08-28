Вестник Кавказа

Сильный пожар вспыхнул в частном доме в Сочи

Сильный пожар вспыхнул в частном доме в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи произошел пожар, причина – загорелись хозпостройка и частный дом. Ночью возгорание было уничтожено. Жертв и пострадавших нет.

Сильный пожар произошел в одном из частных жилых домов Сочи, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Сигнал о пожаре на улице Красной поступил вчера вечером. Спасатели сразу выехали к месту происшествия.

Было установлено, что горит не только частный дом, но и хозпостройка. В 20:36 пожар был локализован, а в 22:30 – полностью уничтожен.

Отмечается, что в ликвидации огня участвовали 26 сотрудников РСЧС и 9 единиц техники, а также 17 работников МЧС и 5 единиц техники.

Стоит добавить, что жертв и пострадавших нет.

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