Сильный пожар вспыхнул в частном доме в Сочи

В Сочи произошел пожар, причина – загорелись хозпостройка и частный дом. Ночью возгорание было уничтожено. Жертв и пострадавших нет.
Сильный пожар произошел в одном из частных жилых домов Сочи, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.
Сигнал о пожаре на улице Красной поступил вчера вечером. Спасатели сразу выехали к месту происшествия.
Было установлено, что горит не только частный дом, но и хозпостройка. В 20:36 пожар был локализован, а в 22:30 – полностью уничтожен.
Отмечается, что в ликвидации огня участвовали 26 сотрудников РСЧС и 9 единиц техники, а также 17 работников МЧС и 5 единиц техники.
Стоит добавить, что жертв и пострадавших нет.