Вестник Кавказа

Пожар в Кабардино-Балкарии: спасатели обнаружили тело

Пожар в Кабардино-Балкарии: спасатели обнаружили тело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утром во вторник в городе Баксан в Кабардино-Балкарии случился пожар в частном доме. При тушении пожара найдено тело.

Пожар произошел сегодня утром в Баксане, информирует МЧС Кабардино-Балкарии.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило диспетчерам в 05:41.

«В городе Баксан по ул. Угнич произошел пожар в частном домовладении. По прибытии было установлено, что горит кровля дома  площадью 500 кв м. В 07:00 полностью ликвидирован»

– МЧС региона

В тушении был занят 21 человек и 4 ед техники. В ведомстве добавили, что сотрудниками, работавшими на пожаре, обнаружено тело мужчины.

Обстоятельства случившегося будут установлены.

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