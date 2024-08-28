Пожар в Кабардино-Балкарии: спасатели обнаружили тело

Утром во вторник в городе Баксан в Кабардино-Балкарии случился пожар в частном доме. При тушении пожара найдено тело.
Пожар произошел сегодня утром в Баксане, информирует МЧС Кабардино-Балкарии.
Сообщение о возгорании в частном доме поступило диспетчерам в 05:41.
«В городе Баксан по ул. Угнич произошел пожар в частном домовладении. По прибытии было установлено, что горит кровля дома площадью 500 кв м. В 07:00 полностью ликвидирован»
– МЧС региона
В тушении был занят 21 человек и 4 ед техники. В ведомстве добавили, что сотрудниками, работавшими на пожаре, обнаружено тело мужчины.
Обстоятельства случившегося будут установлены.