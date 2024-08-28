Всесезонный курорт "Архыз" стал популярнее на 15%

Летний турпоток на "Архыз" увеличился на 15%. Рост обусловлен новой бизнес-моделью курорта.

Курорт "Архыз" в КЧР стал настоящим магнитом для туристов этим. Летом. Благодаря проведению стратегии развития и внедрению новой бизнес-модели, курорт принял немногим менее 170 тыс посетителей за сезон, что на 15% превышает показатели предыдущего года.

"Летний турпоток вырос на 15%, курорт принял более 165 тыс. гостей, из которых свыше 36 тыс. - дети. Всего с января по август 2024 года "Архыз" посетили 815 тыс. человек, из них 57% - семейные туристы с детьми"

– гендиректор "Архыза" Роман Киранчук

Комплексное развитие инфраструктуры, внедрение современных технологий и сервисов, а также акцент на удобство и комфорт посетителей позволили создать привлекательное пространство для отдыха и развлечений.

Инновационные подходы к управлению курортом позволили расширить ассортимент услуг, предложить новые развлечения и активности для туристов всех возрастов, а также обеспечить высокий уровень сервиса на всех этапах пребывания гостей.