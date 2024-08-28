Пожар в Боржомском лесу потушен

Спустя чуть меньше суток пожарные смогли справиться с огнем в Национальном парке Боржоми-Харагаули в Грузии. Несколько из спасателей останутся на месте для мониторинга ситуации.

Спасатели окончательно потушили лесной пожар в Национальном парке Боржоми-Харагаули в южной части Грузии, рассказали в МВД республики.

Более 150 пожарных и сотрудников нацпарка привлекли к ликвидации возгорания. Сегодня утром к ним присоединились четыре вертолета пограничной полиции. Они понадобились для тушения пламени в труднодоступных местах.

Несколько бригад огнеборцев останутся в лесу на пару дней для предотвращения повторного возгорания.

Информации о площади пожара и ущербе, который тот нанес, пока нет.

Напомним, что возгорание в нижней части Боржомского леса началось накануне вечером. Огонь находился в 10 км от села Ахалдаба.