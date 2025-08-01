Вестник Кавказа

Задержки рейсов продолжают наблюдать в аэропорту Сочи

Задержки рейсов продолжают наблюдать в аэропорту Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Семь рейсов задерживаются в Сочинском аэропорту. Причина – позднее прибытие самолетов.

В аэропорту Сочи задерживается вылет семи рейсов, что связано с поздним прибытием самолетов, передали в пресс-службе воздушной гавани.

"На 10:30 мск 4 августа в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи на вылет задержано (более 2 часов) 7 рейсов"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Сейчас Сочинская авиагавань работает в обычном режиме. В течение сегодняшнего дня авиакомпании стараются стабилизировать расписание, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Напомним, что ранее в аэропорту Сочи задерживались 26 рейсов из-за наложения временного ограничения на работу воздушной гавани.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1285 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.