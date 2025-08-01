Задержки рейсов продолжают наблюдать в аэропорту Сочи

Семь рейсов задерживаются в Сочинском аэропорту. Причина – позднее прибытие самолетов.
В аэропорту Сочи задерживается вылет семи рейсов, что связано с поздним прибытием самолетов, передали в пресс-службе воздушной гавани.
"На 10:30 мск 4 августа в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи на вылет задержано (более 2 часов) 7 рейсов"
- пресс-служба аэропорта Сочи
Сейчас Сочинская авиагавань работает в обычном режиме. В течение сегодняшнего дня авиакомпании стараются стабилизировать расписание, уточнили ТАСС в пресс-службе.
Напомним, что ранее в аэропорту Сочи задерживались 26 рейсов из-за наложения временного ограничения на работу воздушной гавани.