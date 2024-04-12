Задержанных на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси выпустили из суда

В грузинской столице освободили прямо из зала полтора десятка задержанных на акции протеста. Судебное заседание перенесли на следующую неделю.

В пятницу, 19 апреля, из зала суда в Тбилиси освободили 14 человек, задержанных на акции против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщают грузинские СМИ.

В частности, здание суда удалось покинуть одному из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Ираклий Купрадзе.

"Мы не рассматривали дело по существу. Можно сказать, что судебное рассмотрение было приостановлено на этапе ходатайств. Из моих подзащитных, могу сказать, все девять четко указывают, что они не нарушали порядок"

– заявила адвокат Анна Гахокидзе

Судебное заседание всех задержанных в административном порядке перенесли на 24-25 апреля.

По словам адвоката Мариам Маградзе, это связано с тем, что МВД ходатайствовало о добыче дополнительных доказательств

"В данном случае наша позиция является аналогичной, так как и нам требуется время, чтобы обеспечить лучшую защиту"

– грузинская правозащитница